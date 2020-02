Úspešné ťaženie Getafe CF v španielskej La Lige. Čo je ich motorom k úspechu?

Fantastickú sezónu prežíva španielsky klub Getafe CF, ktorý okupuje v aktuálnej sezóne La Ligy tretie miesto hneď za Realom Madrid a FC Barcelonou. Čo spočíva k ich úspechu, ktorý sa prejavuje už tretiu sezónu v rade?

Futbalový klub sídliaci v hlavnom meste Španielska, Madride, ešte pred tridsiatimi šiestimi rokmi hral siedmu najvyššiu ligu. Postupne sa dostával až do najvyššej súťaže, v ktorej odohral prvý duel v sezóne 2004/05. Veľkými písmenami do histórie tohto priemerného klubu sa zapísali hlavne posledné tri sezóny. Azda najviac zásluhy na tom má tréner José Bordalás, ktorý prebral mužstvo po páde do druhej najvyššej ligy. Jeho prístup a mentalita v tíme nemá podľa mňa obdobu vo svetovom futbale. Počas minulých dvoch sezón som nezaznamenal žiadny vzostup ako predviedlo Getafe. Veď predsa ak príde tím z 2. ligy tak je na zamyslenie, že skončí v nasledujúcej sezóne na ôsmom mieste.

Poďme pekne poporiadku. V sezóne 2015/16, ešte pod vedením Juana Esnáidera ukončilo Getafe svoju púť v La Lige na predposlednom mieste so ziskom tridsiatich šiestich bodov (9 výhier, 9 remíz, 20 prehier). Samozrejme, zostupu do nižšej ligy sa nevyhli a spolu s Vallecanom a Levante si zahrali Segundu División.

Ani v tejto súťaži sa hráčom pod Esnáiderom vôbec nedarilo. Už keď bolo Getafe v siedmom kole na predposlednom, 21. mieste, klub sa rozhodol vymeniť trénera. Na lavičku nastúpil José Bordalás a revolúcia v klube nastala okamžite. V priebehu ôsmych kôl vyšplhal mužstvo až na deviate miesto v tabuľke, kedy ešte netušili, čo všetko sa udeje. Bordalásovi stačili ďalšie tri kolá, aby sa dostali až na 3. miesto hneď za Levante a Gironu. Sezónu ukončil Deportivo rovnako na tretej pozícii. Čakalo ich play-off, keď najskôr porazili Huescu. Vo finále si poradili s Tenerife a úspešný comeback do najvyššej súťaže bol na svete.

Getafe podávalo celú sezónu veľmi vyrovnané výkony. Nikdy neklesli hlbšie ako je 14. miesto. Dôležitým faktorom pre väčší úspech bolo, že nedokázali poraziť tie najväčšie veľkokluby, no bodovo naprázdno z duelov neodchádzali. Kým s FC Barcelona vydreli bezgólovú remízu, so Sevillou to bolo 1:1. Napokon sezónu ukončili na úctyhodnom ôsmom mieste a uviazli tak tesne pred bránami kvalifikácie Európskej ligy.

Minuloročná sezóna 2018/19 bola neskutočne úspešná. Začiatok týmto slovom určite nemôžeme pomenovať, pretože po prvom kole boli až 17. Prvá polovica sezóny bola najprv kolísavá, keď raz bol piaty, raz trinásty. Stabilita prišla s 19. kolom, keď poskočili na šieste miesto. Nižšie už v vtedajšej sezóne neklesli. Znovu platilo aj to, že s veľkými ašpirantmi na titul nedokázali vyhrávať. Porazili jedine Sevillu a to rovno dva razy. Dôležité však bolo to, že ostatných súperov porážali ako na bežiacom páse a sezónu ukončili na piatom mieste.

Aktuálna sezóna sa zatiaľ javí ako najúspešnejšia. Začiatok La Ligy 2019/2020 nebol znovu podľa predstáv klubu, keďže v siedmom kole boli 16. Ako to je už zvykom pre Getafe, aj teraz prišiel zlom, ktorý posúval klub vyššie a vyššie v tabuľke. Momentálne sa nachádza Getafe CF na neuveriteľnom treťom mieste, hneď za Realom Madrid a FC Barcelonou. Na tejto pozícii sa im bude ťažko udržiavať, pretože dva body za nimi je skvelý Atletico Madrid, o tri Sevilla FC. Už druhú sezónu sledujem výkony Getafe CF v španielskej La Lige a musím uznať, že sú pre mňa najkvalitnejším klubom v Španielsku.